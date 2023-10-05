الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

افادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 6 / 10 / 2023 ما بين الساعة 7.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة - حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
واعلنت في بيان، ان "وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 7، 13، 19، 23 و25 / 10 / 2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في المباني المهجورة - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
وفي بيان آخر لفتت الى انه" لغاية 27/ 10/ 2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00،ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
كما اشارت الى ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 25/ 10/ 2023 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
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