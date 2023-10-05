الصمد: ليس لدينا اي خيار ثاني أو ثالث إلا فرنجية ومشكلة الرئاسة تكمن عند الموارنة

اشار النائب جهاد الصمد، الى ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال هو المسؤول الأساسي في ملف النزوح السوري ومعالجته، وتم إبلاغ لبنان رسميا بأنه لن يكون هناك اي حل رسمي بالملف المذكور إلا في حال تعاطى لبنان مع سوريا بشكل رسمي"، لافتا الى انه "من الضروري القيام بإعطاء إقامة لمدة 6 أشهر للسوريين في لبنان لمعرفة كم يبلغ عدد النازحين في البلد".

ورأى في حديث لقناة "الجديد"، ان "الخاسر الأكبر في حال لم يصل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والأخير "ذكي" لكن المطلوب "يحسبها صح""، مؤكدا ان حصر فرنجية بأنه مرشح "الشيعة" فقط غير مقبول و"يسمحولنا فيها" كما أن فرنجية محبوب لدى الطائفة السنّية". وشدد على ان "ليس لدينا اي خيار ثاني أو ثالث إلا فرنجية ومشكلة الرئاسة تكمن عند الموارنة".