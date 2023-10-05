شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. 10 قتلى و 82 مفقوداً جراء الفيضانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الهند - أ ف ب

قتل عشرة أشخاص على الأقل وفقد 82 جراء فيضانات وقعت في واد بولاية سيكيم شمال شرقي الهند، إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في هملايا، وفق ما أعلنته الحكومة المحلية.

وقال المسؤول الحكومي الكبير في الولاية فيجاي بوشان باتاك للصحفيين: «انتشلت عشر جثث حتى الآن واعتبر 82 شخصاً بينهم جنود في عداد المفقودين»، بعدما أفادت حصيلة سابقة بفقدان العشرات بينهم 23 جندياً على الأقل.

وتقع ولاية سيكيم الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال والصين. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.

وقال ناطق باسم الجيش هيمانغسو تيواري لوكالة «فرانس برس»: «الفيضانات زرعت الدمار في أربع محافظات من الولاية فجرفت أشخاصاً وطرقاً وجسوراً». وأفادت السلطات بأضرار جسيمة لحقت بطرق المنطقة وتدمير 14 جسراً.

وتقلصت مساحة بحيرة لوناك بنسبة الثلثين فجأة وفق صور عبر الأقمار الاصطناعية نشرتها منظمة البحث الفضائي الهندية.

وتزداد وتيرة الفيضانات الناتجة عن تدفق بحيرات جليدية خارج حدودها مع الاحترار وذوبان الجليد.