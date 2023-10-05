شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن موعد بدء انسحاب قواتها من النيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في بيان، اليوم الخميس، إن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر سيبدأ هذا الأسبوع.

وانهارت العلاقات بين النيجر وفرنسا، التي حافظت على وجود عسكري في البلاد للمساعدة في قتال المتمردين، منذ استيلاء ضباط الجيش على السلطة في يوليو/تموز.

وفي مطلع أكتوبر الجاري أعلن رئيس المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني، أن «الشعب النيجري» هو الذي «سيحدد العلاقات المستقبلية مع فرنسا».

ويخوض النظام النيجري مواجهة مع فرنسا منذ قيام العسكريين بانقلاب في 26 تموز/يوليو أطاح الرئيس محمد بازوم.

ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت أيضاً بتدخل مسلح.