شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تسقط 24 مسيرة روسية فوق أوديسا وميكولاييف وكيروفوغراد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - أ ف ب

أعلنت كييف الخميس، أن سلاحها الجوي أسقط 24 مسيّرة مفخخة من أصل 29 أطلقتها روسيا على أراضي أوكرانيا في هجوم ليليّ جديد.

وقالت: «أُطلقت 29 مسيّرة في المجموع، دمّرت القوات الأوكرانية، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي، 24 مسيّرة من طراز شاهد-131/136 فوق مناطق أوديسا وميكولاييف وكيروفوغراد» في جنوب أوكرانيا ووسطها.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني عبر تيليغرام، أن المسيّرات الإيرانية الصنع أطلقت من شرق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014 على جنوب أوكرانيا ووسطها، من دون أن يوضح الأهداف التي أصابتها المسيرات الخمس التي لم يتم إسقاطها.

وذكر حاكم منطقة كيروفوغراد (وسط) عبر تيليغرام قبل الظهر إصابة بنى تحتية، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا.