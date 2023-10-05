شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يصل إسبانيا لحضور قمة مع زعماء أوروبيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسبانيا - رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، إنه وصل إلى مدينة غرناطة الإسبانية للمشاركة في قمة المجتمع السياسي الأوروبي، وهو منتدى يهدف إلى تعزيز التعاون بين أكثر من 40 دولة، وتشكّل بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وكتب على منصة إكس: «سنولي اهتماماً خاصاً لمنطقة البحر الأسود، إضافة إلى جهودنا المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في العالم وحرية الملاحة».

وأضاف أن من بين الأولويات الأساسية تعزيز دفاعات بلاده الجوية مع اقتراب فصل الشتاء.