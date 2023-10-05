مستوطنون يقتحمون مجدداً باحات المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انتشرت بكثافة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن قوات الاحتلال تواصل عرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى، واحتجزت عدداً منهم على بواباته، فيما أدى مئات المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد.