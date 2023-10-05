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الكويت ترحب برغبة المملكة في استضافة بطولة كأس العالم 2034

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها برغبة المملكة العربية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، تأييد دولة الكويت التام لمساعي المملكة العربية السعودية وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول من نهضة شاملة تمكنها من تنظيم مختلف الفعاليات الدولية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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