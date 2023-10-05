الكويت ترحب برغبة المملكة في استضافة بطولة كأس العالم 2034

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت دولة الكويت عن ترحيبها برغبة المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، تأييد دولة الكويت التام لمساعي المملكة العربية السعودية وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة تمكنها من تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية.