الأردن: السعودية قادرة على استضافة كأس العالم 2034 بكفاءة وعلى نحو مشرف

رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقتها المطلقة بأن السعودية قادرة على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة، وعلى نحو مشرف يعود بالفخر على العرب جميعاً.



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