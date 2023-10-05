بالصور- محافظ السويس يشهد وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وضع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالجيش الثالث الميداني، يرافقه اللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس، في اليوبيل الذهبي لذكرى انتصار أكتوبر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012