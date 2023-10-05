لا تتحركوا في هذه المناطق.. كيف تعاملت الأجهزة مع سيول مطروح؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

موجة شديدة من الأمطار الغزيرة وصلت إلى حد السيول تعرضت لها محافظة مطروح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وسط تقلبات جوية شديدة مع بداية فصل الخريف.

حالة طوارئ

وأعلنت أجهزة محافظة مطروح حالة الطوارئ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى سيول من الأودية إلى بعض المناطق ومنها منطقة وادى الرمل والخروبة والكيلو 4.

تحذيرات ومناشدة

وناشدت محافظة مطروح المواطنين بعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر، في الوقت الذي يعبر فيه السيل مناطق الوديان.

واتخذت أجهزة المحافظة الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

تحرك معدات وسيارات

من جانبه قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه تم الدفع معدات مجلس المدينة بمنطقة الكيلو ٤ لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية للمياه المنحدرة من وادي تويويع نتيجة شدة الأمطار والسيول للحد من خطورة المياه علي منازل المواطنين ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد عبد المجيد علي التنسيق مع الحماية المدنية والهلال الأحمر والجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة بنطاق مدينة مرسي مطروح من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز .

ويتابع مركز ومدينة مرسي مطروح أعمال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المتضررة ، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وادارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة .

تحذير

وحذر مركز ومدينة مرسي مطروح السادة المسافرين المتوجهين من والي طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي ، اثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وادى الرمل وطريق القصر .

وناشدت الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الامطار خلال الساعات القادمة وسوف نتابع الموقف اول بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي .

ووجه رئيس المدينة لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغرباً ، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية .

أرقام البلاغات والطوارئ

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266 ، والتنوية عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا للتنبية بما يستجد .