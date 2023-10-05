قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات خلال شهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد مشروعين للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

وتضمنت الفعاليات الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة.

ويأتي ذلك لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث.

وتم خلال المشروعين تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن.

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معرضا لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوي القدرات الخاصة بنادي النصر بحضور اللواء وليد حامد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالإضافة إلى تنظيم معرض آخر بفندق ضباط القوات المسلحة ببورسعيد.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري حفلا لتكريم أوائل مدارس الثانوية العامة العسكرية والثانوية الفنية التي تعمل بنظام التأسيس العسكري والمتفوقين من ذوي الهمم بالإضافة إلى تكريم قادة تلك المدارس ومديري المدارس الثانوية العسكرية نظرا لتميزهم خلال العام الدراسي 2022/2023 بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونظمت أيضا قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات القومية لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.

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