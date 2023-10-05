الزراعة: علاج وتحصين أكثر من 5100 رأس ماشية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ قافلة بيطرية في كفر الشيخ خلال الفترة من 30/9/2023 حتى 5/10/2023.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن القافلة جابت قرى ونواحي كفر الشيخ لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.

وأضاف الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأوضح "فاضل" أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 718 حالة، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 982 حالة، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1055 حالة، وإجراء 70 عملية جراحية، وتحصين 724 بالتحصينات غير السيادية.

وتم تجريع 612 من الأغنام، ورش 1034 بعدد إجمالي 5195 حالة لدى 2027 مستفيدا من صغار مربي الماشية والأغنام والإبل بالمحافظة.

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