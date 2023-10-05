كان راجع من المدرسة.. مصرع تلميذ دهسه جرار زراعي في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي تلميذ مصرعه، دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي، في قرية الخطارة، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قرية الخطارة مركز نقادة.

وبعد الفحص تبين مصرع "أحمد.إ.م، يبلغ من العمر 9 أعوام، صدمه جرار زراعي أثناء عودته من المدرسة في قرية الخطارة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.