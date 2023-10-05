جثة البيجية تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على شاب مصاب بطلق ناري مُلقى على الطريق العام بمدخل البيجية، التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على شخص به إصابات طلق ناري على كوبري البيجية مركز قنا.

وتبين بعد الفحص أن الجثة لشاب يُدعى "جودة.ع.ع، يبلغ من العمر 39 عامًا، جرى نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.