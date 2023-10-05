اخبار العالم

جثة البيجية تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على شاب مصاب بطلق ناري مُلقى على الطريق العام بمدخل البيجية، التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على شخص به إصابات طلق ناري على كوبري البيجية مركز قنا.

وتبين بعد الفحص أن الجثة لشاب يُدعى "جودة.ع.ع، يبلغ من العمر 39 عامًا، جرى نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا