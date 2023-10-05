"فسخ الخطوبة وسرق بيت أختها".. لغز اختفاء مصوغات ذهبية من منزل سيدة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، المتهم بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من مسكن سيدة في دمياط.

تبلغ للأجهزة الأمنية من سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط باكتشافها سرقة (مبلغ مالي – عدد من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنها.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شريك بصيدلية - مقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة خطبته لشقيقة المُبلغة واعتياده التردد على منزلها، وبتاريخ الواقعة ولدى علمه بعدم تواجدها بالمنزل، قام بالتوجه إلى منزلها وفتح الباب بمفتاح مصطنع قام بإعداده سلفاً واستولى على المسروقات تم بإرشاده إعادة المسروقات.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.