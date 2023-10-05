غلق باب التحويلات للمعاهد العليا والمتوسطة بتنسيق 2023 خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

يُغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التحويلات للمعاهد العليا والمتوسطة الخاصة والحكومية أمام طلاب الدبلومات الفنية (3-5) سنوات دراسية، خلال ساعات.

ويمكن للطلاب الراغبين في الحصول على خدمة التحويلات المناظرة بين الكليات والمعاهد الدخول عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأكدت وزارة التعليم العالي أن الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن تضمنت أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

وأضافت الوزارة أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، واستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات، على أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الحاصل عليها والمواد المؤهلة للقبول بالكلية أو المعهد.

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