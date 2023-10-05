شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات الشمول المالى للمرأة: 18.3 مليون سيدة تمتلك حسابات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) عن احصائيات الشمول المالي للمرأه في ضوء جهود الدولة الحثيثة في هذا الصدد، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي تمتلكن حسابات مالية 18.3مليون سيدة بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

وتشير الوثيقة الحكومية إلي ارتفاع أعداد البطاقات مسبوقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 31% خلال الفترة ( 2020 - 2022)، وبلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 54% خلال الفترة ذاتها.

وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله للعام المالي الجاري 2023/2024 زيادة أعداد نقاط الإتاحة المالية والتي تشمل كلًا من فروع البنوك، والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، علاوة على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية، ومُقدِّمي خدمات الدفع، لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر عدد من التشريعات الهامة الفترة الماضية بعد موافقة مجلس النواب، والتي من شأنها تعزيز الشمول المالي، ومنها القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية