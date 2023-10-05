شكرا لقرائتكم خبر عن 12.5 مليار جنيه إيرادات متوقعة عن "إتاوة البترول" العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، إيرادات إتاوة البترول بمبلغ 12.5 مليار جنيه، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تأتي هذه المخصصات تحت بند "عائد الإيجارات" والتي قدرت خلال السنة المالية الجارية بنحو 24 مليار و43 مليون جنيه مقابل 14 مليار و740 مليون جنيه، وتشمل بالإضافة إلي إيرادات إتاوة الذهب، " اتاوة البترول، ايجار اراضي حكومية، إيرادات المرافق التي تديرها المحليات، المناجم والمحاجر، أخري - من هيئة البترول".

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض "وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.