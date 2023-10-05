أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الخاصة السورية قامت بأكثر من 1500 قفزة بالمظلات فوق البحر المتوسط ​​ومحافظتي حلب واللاذقية في إطار تدريبات أجريت باستخدام طائرات عسكرية روسية. وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الوزارة مجموعات من القوات السورية تقفز من طائرات وهليكوبتر روسية، وقامت بما قالت الوزارة إنه أول هبوط جماعي للجيش السوري يجرى ليلا من طائرة من طراز "آي.إل-76". وأضافت "قام جنود من مجموعة القوات الروسية في سوريا بتأمين تنفيذ تدريب شامل لوحدات القوات الخاصة السورية".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية: قوات سورية خاصة تتدرب على القفز بالمظلات من طائرات روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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