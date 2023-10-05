سلطات النيجر اكدت ان انسحاب الجيش الفرنسي من البلاد سيبدأ هذا الأسبوع

أكدت السلطات العسكرية في النيجر، في بيان صدر عن المجلس الوطني للدفاع عن الوطن، أن "انسحاب الجيش الفرنسي من البلاد سيبدأ هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن "دفعة من العسكريين الفرنسيين تضم 400 عسكري، ستكون في مقدمة القوات المنسحبة من مدينة والام".
واشارت في بيان، الى انه "سيتم مع حلول نهاية العام الحالي، تفكيك قاعدة نيامي الجوية، حيث تتمركز غالبية القوات الفرنسية".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن القائد العام للقوات المسلحة الفرنسية، أن فرنسا ستبدأ عملية سحب قواتها من النيجر هذا الأسبوع.
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