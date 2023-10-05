الدفاع الايطالي: تسليم الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لا تعتبر سوى "إعلان نوايا"

اشار وزيرالدفاع الإيطالي، غيدو كروزيتو، الى أن "تسليم الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لا تعتبر سوى "إعلان نوايا"، موضحا ان "هناك نية لإرسال الحزمة الثامنة، لكن ل ايوجد استعداد تام لذلك، إن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، والحكومة الإيطالية قامت بكل ما في وسعها تقريبا".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أن الحزمة الثامنة من المساعدات العسكرية الإيطالية لأوكرانيا قد تكون جاهزة بحلول نهاية العام، لكن تسليمها معقد بسبب قضايا الميزانية ونقص الموارد العسكرية المتاحة.
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