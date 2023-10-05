المرصد السوري: التحالف بقيادة أميركا يسقط مسيرة تركية بشمال شرق سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي إن "التحالف بقيادة الولايات المتحدة أسقط اليوم طائرة مسيرة تركية حلقت قرب قاعدة في شمال شرق سوريا بها وجود لقوات التحالف وقوات متحالفة معه يقودها الأكراد". واوضح مسؤول في وزارة الدفاع التركية إنه ليس لديهم معلومات عن تلك التقارير.

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