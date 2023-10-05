هاشم في افتتاح مؤتمر لنقابة اطباء الاسنان: لا يجوز أن يتحول الاستشفاء كابوساً يقض مضاجع اللبنانيين

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في افتتاح المؤتمر العلمي الواحد والثلاثين لنقابة اطباء الاسنان في لبنان، على ما بات صرخة وأملاً في صدورهم وحاجاتهم الملحة للحصول على الخدمات الصحية والاستشفائية وهو حق كل لبناني مهما كانت إمكاناته المادية وإلى أي شريحة انتمى".

وأكد هاشم، أنه "لا يجوز أن يتحول العلاج والاستشفاء كابوساً يقض مضاجع اللبنانيين ويحولهم إلى مقهورين ومطعونين بكرامتهم بفضل العوز والفقر والخوف، وهذا الهدف يتحقق بتضافر جهود مؤسسات الدولة والجسم الطبي والمؤسسات الضامنة وهيئات المجتمع الأهلي".

ولفت الى أن "مصلحة بلدنا تحتاج إلى انتباه أبنائه قبل غيرهم والرهان دائماً على نقاش وطني من أجل لملمة الواقع المتردي والعودة إلى انتظام الحياة السياسية ولأننا نعي أن مفتاح حل الأزمات المتراكمة والمتفاقمة هو انتخاب رئيس للجمهوية كي لا تستمر ​سياسة​ التعطيل وشلل المؤسسات الدستورية".

وشدد على ضرورة "الابتعاد عن الحسابات الصغيرة السياسية والفئوية والخطاب المتوتر واعتماد لغة العقل والحكمة لنعيد ترتيب الأولويات وفق المصلحة الوطنية بعيداً عن أي رهانات أو إملاءات لتجنيب وطننا المنزلقات الخطيرة في ظل ما يحاك في كواليس الدوائر الخارجية ولتوسيع مساحة التفاهم وصولاً للحلول المطلوبة لتخفيف الأعباء عن اللبنانيين الذين ملّوا الانتظار".