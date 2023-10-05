"النشرة": هدوء حذر يخيّم على جانبَي الحدود الجنوبية في القطاع الشرقي

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "الوضع الامني يستمر حذرا على جانبي الحدود جنوبا مع استمرار الاستنفار المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على طول حدودها الشمالية مع لبنان، وخاصة في القطاع الشرقي انطلاقا من محور تلة العباد وتلال العديسة وبوابة فاطمة، وصولا حتى مثلث الوزاني سهل مرجعيون المحاذي لمستعمرة المطلة. وكذلك على طول محور الغجر بسطرة ورويسات العلم بمحاذاة بركة بعثائيل خراج بلدة كفرشوبا".

واشار الى انه "لوحظ صباح اليوم دوريات محدودة للاسرائلين عند هذا المحور دون أن بسجل خرق للخط المتحفظ عليه هناك. ويتزامن ذلك مع حركة ناشطة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط، لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار. كما يسجل احيانا طلعات استكشافية للطيران الاسرائلي دون طيار في سماء المنطقة".