الفرد الرياشي: وصل عدد النازحين السوريين لاربعة مليون نازح في لبنان بإحصاء لجهة تابعة للامم المتحدة

اشار امين عام المؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "هناك بشرى غير سارة، وصل عدد النازحين السوريين لاربعة مليون نازح في لبنان، وذلك بحسب احصاء -غير رسمي- لجهة تابعة للأمم المتحدة، وسوف نعمل للدفع على نشره في أسرع وقت".
يذكر بانه يوم امس، اعلن وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بسام مولوي انه لن نسمح "بالوجود العشوائي للسوريين"، وسوف يتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية. وقال: "وجهنا بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية". واكد أن لبنان لن يسمح بـ"الانفلات" السوري في البلاد.
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