لجنة الاشغال بحثت ملف المطاعم والكافيتريات الذي رسى على شركة "نيفادا" في مطار بيروت

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور الاعضاء، وقد باشرت اللجنة الاستماع الى موضوع التبريكات في المطار المطاعم والكافيتريات الذي رسى على شركة "نيفادا"، واستمعت اللجنة الى ردود واجوبة مدير عام الطيران المدني حول واقع المطار والخدمات فيه وعلى ملابسات مناقصة تلزيم المطاعم والكافيتريات، كما استمعت الى رئيس هيئة الشراء العام حول دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وملاحظات هيئة الشراء وطالبت اللجنة تسليمها لائحة بكل التبريكات في المطار مع خرائط بالمساحات، على ان تعقد ان تعقد اللجنة جلسة في اقرب وقت لمتابعة الموضوع، كما قررت اللجنة القيام بزيارة الى مطار القليلات يوم الخميس المقبل للاطلاع على واقعه والبحث باعادة تشغيله باسرع وقت.

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