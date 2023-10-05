شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات لضمان أمن الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة (رويترز)

قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمين اثنين فجرا قنبلة قرب بنايات حكومية مطلع الأسبوع، أتيا من سوريا.

وأضاف المسؤول: «هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات «الإرهابية» التي تشكل تهديداً لتركيا، عملية برية هي أحد الخيارات للقضاء على هذا التهديد، لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا».