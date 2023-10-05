شكرا لقرائتكم خبر عن «ليس أمام روسيا إلا النصر».. شويغو يكشف عن تشكيل 9 أفواج عسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالاتكشفت وزارة الدفاع الروسية الخميس، أنها شكلت قوة جديدة مكونة من 9 أفواج احتياطية استراتيجية يتم تجديدها بشكل مستمر وتدريبها بطرق احترافية.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الوزارة شكّلت أفواجاً احتياطية يتم العمل على تدريبها وتجديدها بشكل مستمر.وكشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الخميس، عن تشكيل 9 أفواج احتياطية يتم العمل على تدريبها وتجديدها بشكل مستمر.وأضاف شويغو في اجتماع في مقر مجموعة القوات المتحدة: «إذا عدنا إلى المتطوعين، فلدينا، كما قررت هيئة الأركان العامة، أفواج احتياطية لكل مجموعة، حتى الآن، لدينا تسعة أفواج احتياطية يتم إعدادها، وتطويرها بشكل دائم وطبيعي».وأوضح شويغو أنه «تم تجنيد 38 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية وهم متحمسون ومستعدون لتنفيذ المهام القتالية».وأكد شويغو حرفية المدربين، قائلاً: «جميع المدربين في وحدات القوات المسلحة الروسية لديهم خبرة قتالية ومنهم من عاد إلى الخدمة بعد الإصابة».وأشاد شويغو بدور المرأة الوطني: «عدد كبير من النساء يذهبن للتطوع في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويؤدين المهام بمهارة لا تقل عن الرجال».

ليس أمام روسيا سوى النصر

وأثنى وزير الدفاع على جهود جميع العسكريين الروس مشدداً على أن «في ظل وجود هؤلاء الأشخاص لا يوجد خيار أمام روسيا سوى النصر»، بحسب روسيا اليوم.

والتقى شويغو رئيس قسم التدريب القتالي في المنطقة العسكرية الجنوبية، الذي أكد أن تدريب المقاتلين والمتطوعين يتم في ميدان الرماية والعمليات الخاص والتدريب الطبي والهندسي، إضافة إلى برامج التدريب لمشغلي الطائرات دون طيار وميكانيك السائقين وتخصصات المحاسبة العسكرية الأخرى.