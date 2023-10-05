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الدفاع المدني تشن حملة واسعة في كربلاء لإغلاق المباني المخالفة لاجراءات السلامة

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بغداد - ياسين صفوان - بعد فاجعة الحمدانية.. مخاوف انتابت كربلاء من وقوع حوادث متشابهة في المحافظة إذا لم تتدخل الجهات المعنية لمحاسبة المخالفين لاجراءات السلامة.. عشرات المدارس والأبنية الحكومية والقطاع الخاص شيدت بمادة السندويج بنل والكرفانات والتي باتت تهدد حياة الالاف من المواطنين.

في خطوة جاءت متأخرة.. مديرية الدفاع المدني اطلقت حملة واسعة لإغلاق المباني المخالفة التي استخدمت مادة السندويج بنل وعدم المبالاة بحياة الاخرين.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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