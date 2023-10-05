انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تشن حملة واسعة في كربلاء لإغلاق المباني المخالفة لاجراءات السلامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد فاجعة الحمدانية.. مخاوف انتابت كربلاء من وقوع حوادث متشابهة في المحافظة إذا لم تتدخل الجهات المعنية لمحاسبة المخالفين لاجراءات السلامة.. عشرات المدارس والأبنية الحكومية والقطاع الخاص شيدت بمادة السندويج بنل والكرفانات والتي باتت تهدد حياة الالاف من المواطنين.



في خطوة جاءت متأخرة.. مديرية الدفاع المدني اطلقت حملة واسعة لإغلاق المباني المخالفة التي استخدمت مادة السندويج بنل وعدم المبالاة بحياة الاخرين.