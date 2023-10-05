انت الان تتابع خبر تركيا تعلن اعتقال 5 عناصر من حزب العمال في إسطنبول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "الاناضول"، أن "النيابة العامة في إسطنبول أمرت السلطات الأمنية بالقبض على 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم بي كي كي".

وبناء على تعليمات المدعي العام، ألقت عناصر الأمن التابعة لإدارة شرطة إسطنبول القبض على 5 من المشتبه بهم في عمليات متزامنة بالمدينة.



وتم نقل المشتبه بهم إلى مركز الشرطة، فيما تتواصل عمليات البحث عن الاثنين الآخرين.