انت الان تتابع خبر تركيا تعلن اعتقال 5 عناصر من حزب العمال في إسطنبول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "الاناضول"، أن "النيابة العامة في إسطنبول أمرت السلطات الأمنية بالقبض على 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم بي كي كي".
وبناء على تعليمات المدعي العام، ألقت عناصر الأمن التابعة لإدارة شرطة إسطنبول القبض على 5 من المشتبه بهم في عمليات متزامنة بالمدينة.
وتم نقل المشتبه بهم إلى مركز الشرطة، فيما تتواصل عمليات البحث عن الاثنين الآخرين.
وبناء على تعليمات المدعي العام، ألقت عناصر الأمن التابعة لإدارة شرطة إسطنبول القبض على 5 من المشتبه بهم في عمليات متزامنة بالمدينة.
وتم نقل المشتبه بهم إلى مركز الشرطة، فيما تتواصل عمليات البحث عن الاثنين الآخرين.