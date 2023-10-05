شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات تتسبب في خسائر ضخمة شمال شرق الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون أن ما لا يقل عن 14 شخصًا لقوا حتفهم شمال شرق الهند اليوم الخميس بسبب الأمطار الغزيرة.

ولا يزال 102 بينهم 22 من أفراد الجيش، في عداد المفقودين، بعد ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية مما أدى إلى حدوث فيضانات في واد جبلي.

ضحايا الفيضانات في الهند

السلطات أوضحت أن الكارثة تسببت في أضرار لنحو 22 ألف شخص، وتعتبر الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا.

وذكرت أن السبب هو تغير المناخ، فيما قال متحدث عسكري عبر منصة إكس، تويتر سابقًا "تجري عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا فضلا عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق".

وتسببت عاصفة في سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال فترة وجيزة على بحيرة لوناك الجليدية أمس الأربعاء، مما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا الواقع على بعد حوالي 150 كيلو مترا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

انهيارات أرضية في الهند

وذكرت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية، إن 26 شخصًا أصيبوا فيما فقد 102 حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. كما جرفت المياه 11 جسرًا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية، وتعطيل الرحلات الجوية، مع توقع سقوط المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في مناطق من ولاية سيكيم والولايات المجاورة.