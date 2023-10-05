شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن لدعم مصر بالسعودية تبحث خطة دعم الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فوزي بدوي، المسؤول والمتحدث الإعلامي باسم حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية ، إن الحملة تبذل جهدا كبيرا فى التواصل مع رموز العمل العام بكل المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف بدوى، أن الاتصالات المستمرة أسفرت عن عديد من النتائج الإيجابية، والتي منها الوصول إلى اختيار عدد من منسقي المدن الكبرى في المملكة، والذين يتمتعون بسمعة طيبة بين أبناء الجالية، وفي ذات الوقت لهم نشاط مجتمعي ملموس وفوق كل ذلك انتماؤهم الوطني اللامحدود وإيمانهم المطلق بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن ناحيته، قال خيرى البهلول منسق حملة مواطن لدعم مصر في جدة، أن الحملة تبذل جهدا معتبرا في حشد أبناء الجالية المصرية في جدة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف البهلول، أن الحملة تقوم بإلقاء الضوء على الجهد الكبير الذي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة ولايتيه السابقتين؛ والتعريف بمدى خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم، وأن مصر لذلك في حاجة إلى قائد بحكمة وكفاءة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذلك فإننا بصدد عمل اجتماع موسع لجميع أعضاء الحملة.