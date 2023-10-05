شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: القوات المسلحة جدار قوى يستند إليها المصريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا على الدور الكبير الذى قامت به قواتنا المسلحة خلال العبور العظيم.

وأضاف "القصاص" خلال مداخلة لراديو إذاعة البرنامج العام، أن الرئيس السيسي أكد دائما على أهمية وعي المصريين في تخطي الهزيمة، وأنهم تمسكوا بالدولة وحافظوا عليها وقدموا للمجهود الحربي كل ما يستطيعون وتحملوا الكثير، مشيرا إلى ما قدمه العديد من رموز مصر في هذا الصدد.

وشدد رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، على أن الوعي ساند الدولة المصرية ومكن الجيش المصري العظيم من العبور وتحقيق الانتصار، الذى يعد أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معني، لأن مصر لم تكن تحارب إسرائيل فقط، حيث كان هناك جسر جوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وكان هناك رعب في إسرائيل من انتصار المصريين، لذلك فكروا في استخدام القنابل النووية ضد مصر لمواجهة الجيش المصري بعد تحطيم خط بارليف وعبور القناة ، معقبا بالقول: ":الجيش المصري حقق نتائج مبهرة تدرس في الأكاديميات العسكرية".

ونوه "القصاص" للتحديات التي واجهتها الدولة المصرية ونجاحها في تخطي العديد من هذه التحديات، فضلا عن مواجهة القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية للإرهاب الأسود والمشاركة في معركة البناء، مؤكدا أن الجيش المصري هو جيش وطني حقيقي يحمي الأمن القومى والتراب الوطني في الداخل والخارج وما يزال على العهد يقدم التضحيات تلو التضحيات في مواجهة الإرهاب، مضيفا: " نحن أمام أسطورة حقيقية فالجيش المصري ما زال على العهد قادر على أن يكون جدارا حاميا قويا يستند إليه المصريون ويصنع الأمن، وأن الرئيس يؤكد دائما ان وحدة المصريين ووقوفهم يدا واحدة كان وراء النصر.

وعن الحروب الإعلامية التي تواجهها مصر، قال: "مصر تواجه حروب إعلامية ودعاية سوداء وشائعات لم تكن موجودة أثناء حرب أكتوبر لعدم وجود مواقع للتواصل الاجتماعى".