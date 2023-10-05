مسؤول بوزارة الدفاع التركية: شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات بعد تفجير أنقرة

اعلن مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا، بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمين فجرا قنبلة قرب أبنية حكومية مطلع الأسبوع دخلا البلاد من سوريا.

وأوضح المسؤول "هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات التي تشكل تهديدا لتركيا، شن عملية برية من بين الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا".

وذكر المسؤول بوزارة الدفاع بان "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هما نفس المنظمة "الإرهابية"، إنهما هدفنا المشروع في كل مكان. تركيا نفذت عمليات كلما وحيثما كان ذلك ضروريا في الماضي، وستستمر هذه العمليات مرة أخرى إذا لزم الأمر". وأضاف أن "هذه العمليات تجري في إطار حقوق الدفاع عن النفس التي يكفلها القانون الدولي للقضاء على الهجمات الإرهابية على الأراضي التركية ولضمان أمن الحدود".

وكثفت تركيا عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني المحظور بعد إعلانه المسؤولية عن هجوم أنقرة وشنت ضربات جوية على شمال العراق.

وقال مسؤولون أتراك إن أي بنية تحتية ومنشآت طاقة في العراق وسوريا يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية السورية، هي أهداف عسكرية مشروعة.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني.