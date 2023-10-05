اعلن مسؤول بوزارة الدفاع التركية بان "الطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف بقيادة أميركا بشمال شرق سوريا لا تخص القوات المسلحة التركية". وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني محلي إن "التحالف بقيادة الولايات المتحدة أسقط اليوم طائرة مسيرة تركية حلقت قرب قاعدة في شمال شرق سوريا بها وجود لقوات التحالف وقوات متحالفة معه يقودها الأكراد".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: الطائرة المسيرة التي أسقطها التحالف بقيادة أميركا بشمال شرق سوريا لا تخص القوات المسلحة التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.