أيوب والحاج زارا رئيس ديوان المحاسبة لمتابعة تقدم التدقيق المالي

زار عضوا تكتل" الجمهورية القوية" النائبان غادة أيوب ورازي الحاج رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ، في حضور القاضية روزي ابو هدير، واطلعا على عمل الديوان خصوصا لجهة سير العمل في التدقيق بقطوعات الحسابات للسنوات المالية المنصرمة. وأكدا خلال الزيارة "ضرورة إعادة إنتظام المالية العامة من خلال تزامن اقرار قانون موازنة 2024 مع اقرار قطع الحساب للعام 2022".

وتم البحث في عوائق سير العمل من حيث الكادر البشري أو من تأخر وزارة المالية في إرسال قطوع حسابات سنوات 2020، 2021 و2022 وإمكان إيجاد حلول عملية وتقنية للإسراع في إنجاز عملية التدقيق وإعداد التقارير.

كما تمحور اللقاء حول أهمية مواكبة إعادة الانتظام في المالية العامة بورشة تشريعية شاملة من حيث تعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة وقانون المحاسبة العمومية إلى جانب إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الشراء العام وغيرها من القوانين الأساسية.