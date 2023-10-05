وفد من مكتب الشؤون البلدية في حركة "امل" زار المرتضى شاكرا

استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية في الصنائع، وفدا من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "امل" برئاسة بسام طليس، ضم، اعضاء المكتب سامر بعلبكي، علي شكر، علي الحاج ومحمد جابر، في حضور محافظ النبطية بالتكليف هويدا الترك.

واثنى المرتضى على المؤتمر الذي نظّمه المكتب مؤخراً في قصر الاونيسكو برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وحضوره "بشأن التحديات الراهنة التي تواجه العمل البلدي والاختياري في لبنان"، معتبرا ان "هذا المؤتمر الوطني الجامع للأطراف والمكونات كافة، خرج وفق ما توخاه الرئيس نبيه اذ شكل وبكل ما للكلمة من معنى، حراكاً في اتجاه تفعيل اللامركزية الموسعة وفق اتفاق الطائف على نحو يسمح بانتعاش الاقاليم والنواحي ولكن يضمن في الآن عينه استمرار العيش الواحد بين اللبنانيين".

وشكر الوفد الوزير المرتضى على "استقباله تلك الفعالية في قصر الاونيسكو وسهره شخصياً على انجاحها وظهورها بأبهى حلّة"، وقدّم له درعاً تقديرية بالمناسبة.