بري استقبل السفيرين المصري والارجنتيني وعرض الأوضاع العامة مع ابو فاعور

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير المصري ياسر علوي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان، وقدم بري للسفير علوي درع المجلس النيابي تقديريا لجهوده.
واستقبل بري سفير الأرجنتين موريسيو أليس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان.
واستقبل رئيس المجلس عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
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