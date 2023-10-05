طرابلسي: يمكننا اليوم تصدير النازحين لأوروبا ونعطيهم فرصة أكبر ليبرهنوا إنسانيتهم

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، الى أنه "من أكتر من ٤٠٠٠ سنة، صدّرنا الحرف والأرجوان والعقول من شواطئنا الى أوروبا وساهمنا ببناء حواضرها".

ورأى طرابلسي، أنه "الآن يمكننا أن نصدّر لهم النازحين ونعطيهم فرصة أكبر ليبرهنوا إنسانيتهم ويطبقوا نظريات الدمج، ولهم منا شهادات حسن سلوك بالمقابل"، مضيفاً "عنا ٢٢٠ كلم شواطي لتصدير النازحين الى العالم المتحضر الحنون".