"النشرة": 3 جرحى بحادث صدم دراجة نارية قرب ساحة الشهداء في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بسقوط 3 جرحى بحادث صدم دراجة نارية قرب ساحة الشهداء في صيدا.
وقد أدى الحادث إلى إصابة سيدة بكسر في اليد ورضوض في الجسم، جرى على إثرها إسعافها ونقلها عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مستشفى لبيب في صيدا لتلقي العلاج.
كما أصيب شابين برضوض، وجرى إسعافهما ونقلهما عبر فوج الإنقاذ الشعبي أيضاً إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.
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