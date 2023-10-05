شكرا لقرائتكم خبر عن محطة بنغلاديش النووية تتسلم أول شحنة يورانيوم روسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنغلاديش - أ ف ب

سلمت روسيا، الخميس، بنغلاديش أول شحنة من وقود اليورانيوم قصد إمداد محطتها النووية التي مولتها موسكو.

وبدأت أعمال مشروع محطة «روبور» النووية في 2017، وتنفّذه شركة روساتوم الروسية، ويشمل إنشاء وحدتين نوويتين.

ووفق خطة الحكومة، من المفترض إتمام أعمال الوحدة الأولى خلال العام المقبل 2024، والثانية في العام التالي له 2025، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلنت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، الخميس، تسلم بلادها أول شحنة من اليورانيوم الروسي لإمداد محطتها النووية التي أقيمت بتمويل من موسكو بهدف تعزيز شبكة الطاقة في البلد غير أنها تواجه اليوم صعوبات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت المسؤولة الحكومية خلال اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة على تسلم الشحنة: «اليوم يوم فخر وفرج لشعب بنغلاديش».