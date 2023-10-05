شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار عند الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان - (أ ف ب)

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، الخميس، الاتهامات باطلاق النار قرب الحدود، من دون الإشارة إلى سقوط جرحى، على وقع توتر شديد بعد سيطرة باكو على إقليم ناغورنو كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن جنودا أذربيجانيين «أطلقوا النار» على آلية تنقل إمدادات قرابة الساعة 13,50 قرب مدينة نوراباك الأرمينية المجاورة للحدود. وفي الجانب الأذربيجاني، أشارت وزارة الدفاع إلى نيران أرمينية استهدفت قواتها في منطقة مجاورة.

وكان قد قتل جندي أذربيجاني، السبت، برصاص قناص من مواقع القوات المسلحة الأرمينية على الحدود بين البلدين، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان.

وقالت الوزارة إن «الجندي قُتل بعد الظهر»، على أراضي أذربيجان «انطلاقاً من قرية زركند في أرمينيا».

وبات إقليم ناغورنو كاراباخ شبه خالٍ من سكانه الأرمن، مع إعلان السلطات في يريفان، فرار السكان الأرمن في أعقاب العملية العسكرية التي انتهت بانتصار أذربيجان وإعلان حلّ الجمهورية الانفصالية.

في المجموع، أُفيد عن مقتل نحو 600 شخص في أعقاب الهجوم الخاطف الذي شنته باكو. وأدت المعارك نفسها إلى مقتل 200 جندي من كل جانب.

وأصدرت سلطات ناغورنو كاراباخ الانفصالية مؤخرا مرسوماً يأمر بحلّ جميع المؤسسات... في الأول من يناير/كانون الثاني 2024، وهو إعلان تاريخي يؤكد أن جمهورية ناغورنو كاراباخ المعلنة من جانب واحد قبل أكثر من 30 عاماً ستزول من الوجود.