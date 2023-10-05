انت الان تتابع خبر البنك المركزي يوضح بشأن الحوالات وسعر صرف الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "التصريحات المنسوبة لمدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد، في وكالة رويترز، تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".ونقل البيان عن أحمد قوله إن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي اودع امواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً او بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي".

وأضاف أنه "لم يتم الاشارة في اللقاء الصحفي الى توقعات بوصول سعر الصرف الى 1700 وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات الى وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى هذا المستوى، بل على العكس هناك اجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق".

واشار إلى أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار الى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".

ولفت إلى أن "التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الاحوال ارصدة المواطنين بالدولار الامريكي".

