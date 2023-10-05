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انت الان تتابع خبر للمشاركة في تصفيات آسيا.. وطني الصالات يصل إلى أوزبكستان والان مع التفاصيل
2023-10-05 | 15:35
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وصل وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات، عصر اليوم الخميس، إلى مدينةِ فرگانة الأوزبكية للمشاركة في تصفيات آسيا.
وأضاف: "يسعى منتخبنا إلى خطفِ بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وماليزيا وكمبوديا".
وواشار الاتحاد الى انه "خاض منتخبنا الوطنيّ أربع مباريات تجريبيّة على هامش تحضيراته لهذه البطولة، إذ لعب مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني في بيروت، انتهت الأولى بالتعادل الايجابي (3- 3)، وتغلب في الثانية بنتيجة (3 - 2)، ومن ثم غادر إلى العاصمةِ القرغيستانية بيشكيك للعب أمام منتخب قرغيزستان مرتين، استطاع الفوز في الأولى بأربعة أهدافٍ نظيفة وفي الودية الثانية بهدفين مقابل هدف واحد".
وسيفتتح منتخبنا الوطنيّ أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية بمواجهةِ منتخب ماليزيا بعد غد السبت في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت بغداد (الثالثة بتوقيت أوزبكستان)، على أن يقابل كمبوديا يوم الاثنين في الوقت نفسه، فيما يختتم مبارياته بملاقاةِ صاحب الأرض والجمهور منتخب أوزبكستان يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد (السادسة مساءً) بتوقيت أوزبكستان.