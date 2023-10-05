حتى اشعار اخر.. مدرب النصر السعودي يستبعد أحد نجوم الفريق

ووفقا لما أوردته قناة "ssc الرياضية السعودية "، فإن "غياب الصليهم عن مباريات النصر الأخيرة، جاء بقرار انضباطي من كاسترو".

وأشار التقرير إلى أن "المدرب البرتغالي اتخذ قراره ضد اللاعب بعد مواجهة النصر أمام الرائد، في سبتمبر الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز "العالمي" بنتيجة 3-1".



وحسب القناة السعودية، فبعد مباراة الرائد تحدث الصليهم مع كاسترو حول عدم مشاركته، إلا أن النقاش احتد بشكل كبير بين الطرفين، ليقرر المدرب البرتغالي استبعاد اللاعب السعودي من المشاركة مع الفريق حتى إشعار آخر.

وأشار المصدر إلى أن "الصليهم ورغم استبعاده عن خوض المباريات إلا أنه يحضر إلى تدريبات فريق النصر بشكل منتظم".

وخاض الصليهم، صاحب الـ29 عاما، 4 مباريات هذا الموسم بدوري روشن السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

يذكر أن النصر يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 18 نقطة.

