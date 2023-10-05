انت الان تتابع خبر للمرة الثالثة تواليا.. قطر تحتفظ بذهبية يد الآسياد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان العنابي قد كرر تفوقه على الأحمر البحريني في النسخة الماضية، كما أحرز أيضًا ذهبية آسياد إينتشيون 2014.

وبهذه الميدالية، رفعت قطر رصيدها إلى 14 ميدالية بواقع 5 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، فيما أضافت البحرين ميدالية جديدة عزّزت من خلالها صدارتها للدول العربية بـ 17 ميدالية بواقع 10 ذهبيات، وفضيتين، و5 برونزيات.



دانت السيطرة في الشوط الأول للمنتخب البحريني، الذي تفوّق تسجيلاً عبر محمد حبيب، ودفاعًا عبر الشقيقين علي ومحمد ميرزا، ومن خلفهما الحارس المتألق محمد عبد الحسين الذي ذاد عن مرماه منقذا أكثر من 5 أهداف محققة.

وكرّر المنتخب القطري سيناريو المواجهة مع الكويت في نصف النهائي، عندما دخل متأخرًا في أجواء المباراة لينتهي الشوط الأول بحرينيًا (14-12).

وفي الشوط الثاني، عادل حامل اللقب النتيجة في الدقيقة السادسة (17-17)، ليمنحه بعدها عبد الرحمن عبد الله التقدم للمرة الأولى (18-17)، وحافظ عليه مع أداء لافت لعبد الرزاق مراد الذي رفع النتيجة إلى (27-21).

وواصل المنتخب القطري، بقيادة مدربه الإسباني فاليرو ريفيرا، سيطرته على الدقائق المتبقية ليحسم المباراة بسهولة (32-25).

