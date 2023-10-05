شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر حرًا.. سبتمبر الماضي يتخطى الرقم القياسي لـ 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حدث استثنائي غير مسبوق، كشف مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، أنّ شهر سبتمبر الماضي كان الأكثر حرًّا على الإطلاق الذي يسجّل على مستوى العالم.

متوسط حرارة سطح الكوكب

وبلغ متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم، 16.38 درجة مئوية، وهي "حالة شاذة غير مسبوقة"، تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر سبتمبر في الفترة 1850-1900"، أي قبل تأثير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.

زيادة معدل درجات الحرارة في العالم

وفي تقريره الشهري، بين المرصد أن معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ1.4 درجة مئوية عمّا كان عليه قبل الثورة الصناعية.

وأشار إلى أن متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير وسبتمبر هو الأكثر حرّاً على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مبينًا أن سبتمبر المنصرم كان "شهراً متطرّفاً" قرّب العام 2023 أكثر لأن يصبح "العام الأكثر حرّاً".

وأضاف أن هذا المعدل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية عن المعدّل الذي كان سائداً في الفترة الممتدّة من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.