شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. إجلاء 2600 شخص جراء حرائق جزيرة تينيريفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت السلطات في جزيرة تينيريفي الإسبانية أكبر جزر الكناري، اليوم الخميس، ما يقرب من 2600 شخص إلى أماكن آمنة كإجراء احترازي.

وأعلنت أجهزة الطوارئ الإقليمية عن إنذار من الحرائق من المستوى الثاني، وكانت المنطقة الأكثر تضررا هي بلدية لا كوروخيرا في الشمال.

الحرائق في إسبانيا

واضطر نحو 2400 ساكن من أصل 2500 مغادرة منازلهم، ولم يتضح على الفور مما إذا كان السياح تضرروا أيضًا.

ونُشر ما يقرب من 150 رجل إطفاء إلى جانب شاحنات ومروحيات إطفاء، ولكن درجات الحرارة التي تبلغ أقل قليلا من 40 درجة مئوية، والرياح العاتية والرطوبة المنخفضة عرقلت عملهم.

حرائق الغابات

وأرجعت التقارير الرسمية اندلاع الحرائق إلى إعادة نشاط حرائق الغابات المدمة التي دمرت نحو 15 ألف هكتار من الطبيعة في شمال وشمال شرق الجزيرة في أغسطس.

ولم يؤثر الحريق الجديد الذي بدأ أمس الأربعاء، إلا على 30 هكتارًا.