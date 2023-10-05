شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يكشف عن أكبر تحد تواجهه أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أكبر تحد تواجهه القارة الأوروبية.

وقال زيلينسكي، قبيل اجتماع القادة الأوروبيين في غرناطة بإسبانيا، اليوم الخميس، إن إنقاذ الوحدة في أوروبا هو أكبر تحد تواجهه القارة.

أكبر تحد تواجهه أوروبا

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تحاول تقويض الوحدة في الاتحاد الأوروبي وخارجه من خلال المعلومات المضللة والأخبار الزائفة.

وردًا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء احتمال خفض واشنطن مساعداتها لأوكرانيا في ضوء الاضطرابات السياسية في الكونجرس الأمريكي، قال "زيلينسكي": إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد بمواصلة الدعم لأوكرانيا خلال زيارته لواشنطن في سبتمبر الماضي.

دعم زيلينسكي

وسيلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس، قبل أن ينضم إليهما العشرات من القادة الأوروبيين الآخرين لإجراء محادثات تركز على الأمن.

وقال سانشيز، قبيل الاجتماع، "كل الأوروبيين يدعمون فولوديمير زيلينسكي وبلاده".